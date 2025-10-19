Смотреть онлайн CD Alaves C - UD Aretxabaleta 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 4: CD Alaves C — UD Aretxabaleta, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча CD Alaves C — UD Aretxabaleta
Команда CD Alaves C в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 3-7. Команда UD Aretxabaleta, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-6. Команда CD Alaves C в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. UD Aretxabaleta забивает 2, пропускает 1.