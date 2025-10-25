Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Mexico FC - UD Sanse 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 7: Mexico FCUD Sanse, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Aragones.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Luis Aragones
Испания - Терсера - Группа 7
Mexico FC
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
UD Sanse
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
UD Sanse - Угловой
19'
Угловой
UD Sanse - Угловой
29'
Угловой
UD Sanse - Угловой
38'
Угловой
Mexico FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
UD Sanse - Угловой
61'
Угловой
UD Sanse - Угловой
73'
Угловой
UD Sanse - Угловой
78'
Угловой
UD Sanse - Угловой
86'
Угловой
UD Sanse - Угловой
88'
Угловой
UD Sanse - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Mexico FC — UD Sanse

Команда Mexico FC в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-11.

Статистика матча

Владение мячом
Mexico FC Mexico FC
46%
UD Sanse UD Sanse
54%
Атаки
113
124
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
3
5
Игры 8 тур
26.10.2025
Посуэло Аларкон
2:1
Siello FC
Завершен
26.10.2025
Леганес II
2:2
Атлетико М
Завершен
26.10.2025
CDF Tres Cantos
2:3
CD Мостолес URJC
Завершен
26.10.2025
Торрехон
0:0
Юнион Адарве
Завершен
26.10.2025
Карабанчель
1:0
Галапагар
Завершен
26.10.2025
AD Parla
1:2
Лас Розас
Завершен
26.10.2025
Алькорон
1:1
САД Виллаверде Сан-Андрес
Завершен
25.10.2025
Mexico FC
0:0
UD Sanse
Завершен
Комментарии к матчу
