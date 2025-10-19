Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн ФК Монтаньеса - Бадалона 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 5: ФК МонтаньесаБадалона, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Испания - Терсера - Группа 5
ФК Монтаньеса
Отменен
- : -
19 октября 2025
Бадалона
Превью матча ФК Монтаньеса — Бадалона

История последних встреч

ФК Монтаньеса
ФК Монтаньеса
Бадалона
ФК Монтаньеса
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
21.09.2025
ФК Монтаньеса
ФК Монтаньеса
0:0
Бадалона
Бадалона
Обзор
Игры 7 тур
19.10.2025
ФК Монтаньеса
-:-
Бадалона
Отменен
19.10.2025
ФК Монтаньеса
2:2
Виласар-де-Мар
Завершен
19.10.2025
Манреса
1:3
ФЕ Грама
Завершен
19.10.2025
Серданьола-дель-Вальес
2:2
Ла-Эскала
Завершен
Комментарии к матчу
