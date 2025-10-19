Смотреть онлайн ФК Монтаньеса - Бадалона 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 5: ФК Монтаньеса — Бадалона, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .