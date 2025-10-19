Превью матча КД Кортес — Пенья Спорт

Команда КД Кортес в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-10. Команда Пенья Спорт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-7. Команда КД Кортес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пенья Спорт забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды КД Кортес, в том матче победу одержали хозяева.