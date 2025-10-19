Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн КД Кортес - Пенья Спорт 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 15: КД КортесПенья Спорт, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo de Futbol San Francisco Javier.

МСК, 7 тур, Стадион: Campo de Futbol San Francisco Javier
Испания - Терсера - Группа 15
КД Кортес
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Пенья Спорт
Превью матча КД Кортес — Пенья Спорт

Команда КД Кортес в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-10. Команда Пенья Спорт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-7. Команда КД Кортес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пенья Спорт забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды КД Кортес, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

КД Кортес
КД Кортес
Пенья Спорт
КД Кортес
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
07.06.2025
КД Кортес
КД Кортес
2:0
Пенья Спорт
Пенья Спорт
Обзор
31.05.2025
Пенья Спорт
Пенья Спорт
2:0
КД Кортес
КД Кортес
Обзор
Игры 7 тур
19.10.2025
КД Кортес
2:1
Пенья Спорт
Завершен
Комментарии к матчу
