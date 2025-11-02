02.11.2025
Смотреть онлайн Perlis GSA - Bunga Raya 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Малайзия — Malaysia Liga A1 Semi Pro: Perlis GSA — Bunga Raya, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .
МСК, 10 тур
Malaysia Liga A1 Semi Pro
Perlis GSA
74'
Завершен
1 : 2
02 ноября 2025
Bunga Raya
27'
45+1'
Bunga Raya
27'
Bunga Raya
45+1'
Счет после первого тайма 0:2 : 4,2
Perlis GSA
74'
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,2
Текстовая трансляция
8'
Perlis GSA - Угловой
27'
Bunga Raya - 1-ый Гол
29'
Perlis GSA - Угловой
29'
Perlis GSA - Угловой
45+1'
Bunga Raya - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 4,2
74'
Perlis GSA - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,2
Превью матча Perlis GSA — Bunga Raya
Статистика матча
Владение мячом
58%
42%
Атаки
145
104
Угловые
3
0
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
4
7
