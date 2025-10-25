Смотреть онлайн Бдин - Ком-Миньор 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Бдин — Ком-Миньор, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Георги Бенковски.
Превью матча Бдин — Ком-Миньор
Команда Бдин в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-9. Команда Ком-Миньор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-7. Команда Бдин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ком-Миньор забивает 1, пропускает 1.