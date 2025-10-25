Смотреть онлайн Свищов - Lokomotiv Mezdra 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Свищов — Lokomotiv Mezdra, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе PFK Akademik Svishtov.
Превью матча Свищов — Lokomotiv Mezdra
Команда Свищов в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-2. Команда Lokomotiv Mezdra, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 19-4. Команда Свищов в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Lokomotiv Mezdra забивает 2, пропускает 0.