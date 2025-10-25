Смотреть онлайн Маркони Стеллионс - Вуллонгонг Вулвз 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Championship: Маркони Стеллионс — Вуллонгонг Вулвз, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Marconi Stadium.
Превью матча Маркони Стеллионс — Вуллонгонг Вулвз
Команда Маркони Стеллионс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-15. Команда Вуллонгонг Вулвз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Маркони Стеллионс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Вуллонгонг Вулвз забивает 1, пропускает 1.