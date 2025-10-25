Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Маркони Стеллионс - Вуллонгонг Вулвз 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia Championship: Маркони СтеллионсВуллонгонг Вулвз, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Marconi Stadium.

МСК, 3 тур, Стадион: Marconi Stadium
Australia Championship
Маркони Стеллионс
14'
45+4'
67'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Вуллонгонг Вулвз
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Маркони Стеллионс icon
14'
Маркони Стеллионс icon
45+4'
Счет после первого тайма 2:0
Маркони Стеллионс icon
67'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Маркони Стеллионс - Угловой
7'
Угловой
Вуллонгонг Вулвз - Угловой
9'
Угловой
Маркони Стеллионс - Угловой
14'
Маркони Стеллионс - 1-ый Гол
18'
Угловой
Вуллонгонг Вулвз - Угловой
21'
Угловой
Вуллонгонг Вулвз - Угловой
23'
Угловой
Маркони Стеллионс - Угловой
35'
Угловой
Маркони Стеллионс - Угловой
41'
Угловой
Вуллонгонг Вулвз - Угловой
45+4'
Маркони Стеллионс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
52'
Угловой
Вуллонгонг Вулвз - Угловой
66'
Угловой
Вуллонгонг Вулвз - Угловой
67'
Маркони Стеллионс - 3-ий Гол
69'
Угловой
Вуллонгонг Вулвз - Угловой
69'
Угловой
Вуллонгонг Вулвз - Угловой
75'
Угловой
Маркони Стеллионс - Угловой
79'
Угловой
Маркони Стеллионс - Угловой
80'
Угловой
Маркони Стеллионс - Угловой
86'
Угловой
Вуллонгонг Вулвз - Угловой
90+6'
Угловой
Маркони Стеллионс - Угловой
90+6'
Угловой
Маркони Стеллионс - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Маркони Стеллионс — Вуллонгонг Вулвз

Команда Маркони Стеллионс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-15. Команда Вуллонгонг Вулвз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Маркони Стеллионс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Вуллонгонг Вулвз забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Маркони Стеллионс Маркони Стеллионс
47%
Вуллонгонг Вулвз Вуллонгонг Вулвз
53%
Атаки
93
69
Угловые
9
9
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
19
8
Игры 3 тур
25.10.2025
Сидней Юнайтед 58
1:2
МетроСтарс
Завершен
25.10.2025
Маркони Стеллионс
3:0
Вуллонгонг Вулвз
Завершен
24.10.2025
Престон Лайонз
0:0
Авондейл
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA