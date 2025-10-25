Смотреть онлайн Сидней Юнайтед 58 - МетроСтарс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Championship: Сидней Юнайтед 58 — МетроСтарс, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Sydney United Sports Centre.
Превью матча Сидней Юнайтед 58 — МетроСтарс
Команда Сидней Юнайтед 58 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-12. Команда МетроСтарс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Сидней Юнайтед 58 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. МетроСтарс забивает 2, пропускает 1.