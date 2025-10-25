Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Сидней Юнайтед 58 - МетроСтарс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia Championship: Сидней Юнайтед 58МетроСтарс, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Sydney United Sports Centre.

МСК, 3 тур, Стадион: Sydney United Sports Centre
Australia Championship
Сидней Юнайтед 58
7'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
МетроСтарс
51'
56'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Сидней Юнайтед 58 icon
7'
Счет после первого тайма 1:0
МетроСтарс icon
51'
МетроСтарс icon
56'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Сидней Юнайтед 58 - 1-ый Гол
13'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
14'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
43'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
МетроСтарс - 2-ой Гол
56'
МетроСтарс - 3-ий Гол
65'
Угловой
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
69'
Угловой
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
77'
Угловой
Сидней Юнайтед 58 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Сидней Юнайтед 58 — МетроСтарс

Команда Сидней Юнайтед 58 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-12. Команда МетроСтарс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Сидней Юнайтед 58 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. МетроСтарс забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Сидней Юнайтед 58 Сидней Юнайтед 58
41%
МетроСтарс МетроСтарс
59%
Атаки
25
32
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
7
8
Игры 3 тур
25.10.2025
Сидней Юнайтед 58
1:2
МетроСтарс
Завершен
25.10.2025
Маркони Стеллионс
3:0
Вуллонгонг Вулвз
Завершен
24.10.2025
Престон Лайонз
0:0
Авондейл
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Эдмонтон Эдмонтон
Филадельфия Филадельфия
13 Ноября
03:30
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA