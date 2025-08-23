23.08.2025
Смотреть онлайн Puente Alto - Лаутаро де Буин 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера: Puente Alto — Лаутаро де Буин . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чили - Терсера
Puente Alto
7'
64'
79'
Завершен
3 : 1
23 августа 2025
Лаутаро де Буин
79'
Puente Alto
7'
Счет после первого тайма 1:0
Puente Alto
64'
Лаутаро де Буин
79'
Puente Alto
79'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
5'
Puente Alto - Угловой
7'
Puente Alto - Угловой
7'
Puente Alto - 1-ый Гол
10'
Puente Alto - Угловой
15'
Puente Alto - Угловой
45+1'
Puente Alto - Угловой
58'
Лаутаро де Буин - Угловой
58'
Лаутаро де Буин - Угловой
63'
Puente Alto - Угловой
64'
Puente Alto - 2-ой Гол
70'
Лаутаро де Буин - Угловой
78'
Лаутаро де Буин - Угловой
79'
Лаутаро де Буин - 3-ий Гол
79'
Puente Alto - 4-ый Гол
89'
Лаутаро де Буин - Угловой
90+3'
Puente Alto - Угловой
Превью матча Puente Alto — Лаутаро де Буин
Статистика матча
Владение мячом
49%
51%
Атаки
72
82
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
7
6
Комментарии к матчу