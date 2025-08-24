Фрибет 15000₽
24.08.2025

Смотреть онлайн UMECIT (W) - Чоррильо (Ж) 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины: UMECIT (W)Чоррильо (Ж) . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Панама - Первый дивизион - Женщины
UMECIT (W)
23'
45+4'
Завершен
2 : 1
24 августа 2025
Чоррильо (Ж)
9'
Чоррильо (Ж) icon
9'
UMECIT (W) icon
23'
UMECIT (W) icon
45+4'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
9'
Чоррильо (Ж) - 1-ый Гол
23'
UMECIT (W) - 2-ой Гол
30'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
45+1'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
45+4'
UMECIT (W) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
56'
Угловой
UMECIT (W) - Угловой
62'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
70'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
75'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
76'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
82'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
90+1'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
90+6'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча UMECIT (W) — Чоррильо (Ж)

История последних встреч

UMECIT (W)
UMECIT (W)
Чоррильо (Ж)
UMECIT (W)
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
12.02.2026
Чоррильо (Ж)
Чоррильо (Ж)
0:1
UMECIT (W)
UMECIT (W)
Обзор
10.10.2025
Чоррильо (Ж)
Чоррильо (Ж)
1:1
UMECIT (W)
UMECIT (W)
Обзор

Статистика матча

Атаки
80
88
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
