24.08.2025
Смотреть онлайн UMECIT (W) - Чоррильо (Ж) 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины: UMECIT (W) — Чоррильо (Ж) . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Панама - Первый дивизион - Женщины
UMECIT (W)
Текстовая трансляция
9'
Чоррильо (Ж) - 1-ый Гол
23'
UMECIT (W) - 2-ой Гол
30'
Чоррильо (Ж) - Угловой
45+1'
Чоррильо (Ж) - Угловой
45+4'
UMECIT (W) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
56'
UMECIT (W) - Угловой
62'
Чоррильо (Ж) - Угловой
70'
Чоррильо (Ж) - Угловой
75'
Чоррильо (Ж) - Угловой
76'
Чоррильо (Ж) - Угловой
82'
Чоррильо (Ж) - Угловой
90+1'
Чоррильо (Ж) - Угловой
90+6'
Чоррильо (Ж) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Атаки
80
88
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
6
4
