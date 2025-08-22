Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн West Coast Rangers (W) - Fencibles United (W) 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира New Zealand National League Women: West Coast Rangers (W)Fencibles United (W) . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
New Zealand National League Women
West Coast Rangers (W)
8'
33'
Завершен
2 : 2
22 августа 2025
Fencibles United (W)
(Fencibles United 53'
(Fencibles United 62'
West Coast Rangers (W) icon
8'
West Coast Rangers (W) icon
33'
Счет после первого тайма 2:0
(Fencibles United - W) icon
53'
(Fencibles United - W) icon
62'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
8'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
8'
West Coast Rangers (W) - 1-ый Гол
12'
Угловой
Fencibles United (W) - Угловой
15'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
16'
Угловой
Fencibles United (W) - Угловой
22'
Угловой
Fencibles United (W) - Угловой
23'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
27'
West Coast Rangers (W) - Незабитый пенальти
27'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
29'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
33'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
33'
West Coast Rangers (W) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
47'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
48'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
52'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
53'
(Fencibles United - 3-ий Гол
62'
(Fencibles United - 4-ый Гол
83'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
83'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча West Coast Rangers (W) — Fencibles United (W)

Статистика матча

Владение мячом
West Coast Rangers (W) West Coast Rangers (W)
63%
Fencibles United (W) Fencibles United (W)
37%
Атаки
97
67
Угловые
12
3
Удары мимо ворот
18
3
Удары в створ ворот
16
6
Комментарии к матчу
