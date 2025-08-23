23.08.2025
Смотреть онлайн Mario Mendez FC (W) - Inter Panama CF (W) 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины: Mario Mendez FC (W) — Inter Panama CF (W) . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Панама - Первый дивизион - Женщины
Завершен
1 : 2
23 августа 2025
Inter Panama CF (W)
75'
86'
Текстовая трансляция
6'
Mario Mendez FC (W) - Угловой
33'
Inter Panama CF (W) - Угловой
39'
Inter Panama CF (W) - Угловой
46'
Mario Mendez FC (W) - 1-ый Гол
64'
Inter Panama CF (W) - Угловой
75'
Inter Panama CF (W) - 2-ой Гол
86'
Inter Panama CF (W) - 3-ий Гол
Превью матча Mario Mendez FC (W) — Inter Panama CF (W)
Статистика матча
Атаки
86
87
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
3
3
