Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ : Сибао — Атлантико . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Сибао — Атлантико

Команда Сибао в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Атлантико, в том матче победу одержали гостьи.