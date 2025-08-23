Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.08.2025

Смотреть онлайн Сибао - Атлантико 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ: СибаоАтлантико . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ
Сибао
65'
67'
Завершен
2 : 1
23 августа 2025
Атлантико
19'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Атлантико FC icon
19'
Счет после первого тайма 0:1
Сибао icon
65'
Сибао icon
67'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Сибао - Угловой
19'
Атлантико FC - 1-ый Гол
36'
Угловой
Сибао - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
57'
Угловой
Сибао - Угловой
59'
Угловой
Атлантико FC - Угловой
65'
Сибао - 2-ой Гол
67'
Сибао - 3-ий Гол
88'
Угловой
Атлантико FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Сибао — Атлантико

Команда Сибао в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Атлантико, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Сибао
Сибао
Атлантико
Сибао
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.11.2025
Атлантико
Атлантико
0:5
Сибао
Сибао
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сибао Сибао
54%
Атлантико Атлантико
46%
Атаки
69
56
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
13
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Амур Амур
22 Февраля
14:00
Металлург Металлург
Адмирал Адмирал
22 Февраля
14:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Спартак Спартак
22 Февраля
14:30
Барыс Барыс
Северсталь Северсталь
22 Февраля
15:00
Нефтехимик Нефтехимик
Сибирь Сибирь
22 Февраля
17:00
Рома Рома
Кремонезе Кремонезе
22 Февраля
22:45
Аталанта Аталанта
Наполи Наполи
22 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
22 Февраля
15:00
Милан Милан
Парма Парма
22 Февраля
20:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Звезда Москва Звезда Москва
22 Февраля
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA