22.08.2025
МСК, 6 тур
Панама. Лига Prom. Футбол
Завершен
0 : 4
22 августа 2025
СД Атлетико Насьональ
3'
57'
74'
86'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
3'
СД Атлетико Насьональ Reserves - 1-ый Гол
12'
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
23'
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
36'
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
51'
Верагуас II - Угловой
57'
СД Атлетико Насьональ Reserves - 2-ой Гол
74'
СД Атлетико Насьональ Reserves - 3-ий Гол
86'
СД Атлетико Насьональ Reserves - 4-ый Гол
Статистика матча
Атаки
90
111
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
5
14
