25.08.2025

Смотреть онлайн Nacional Asuncion - CA Tembetary Reserves 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайПримера Дивизион Резерв, Апертура: Nacional AsuncionCA Tembetary Reserves . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Nacional Asuncion
Завершен
0 : 0
25 августа 2025
CA Tembetary Reserves
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
CA Tembetary Reserves - Угловой
11'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
15'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
20'
Угловой
CA Tembetary Reserves - Угловой
30'
Угловой
CA Tembetary Reserves - Угловой
45+1'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
45+2'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
CA Tembetary Reserves - Угловой
53'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
58'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
59'
Угловой
CA Tembetary Reserves - Угловой
66'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
66'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
71'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
77'
Угловой
CA Tembetary Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Nacional Asuncion — CA Tembetary Reserves

История последних встреч

Nacional Asuncion
Nacional Asuncion
CA Tembetary Reserves
Nacional Asuncion
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
10.11.2025
CA Tembetary Reserves
CA Tembetary Reserves
0:0
Nacional Asuncion
Nacional Asuncion
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Nacional Asuncion Nacional Asuncion
52%
CA Tembetary Reserves CA Tembetary Reserves
48%
Атаки
141
139
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
2
0
Комментарии к матчу
