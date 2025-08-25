25.08.2025
Смотреть онлайн Nacional Asuncion - CA Tembetary Reserves 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Примера Дивизион Резерв, Апертура: Nacional Asuncion — CA Tembetary Reserves . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Завершен
0 : 0
25 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
CA Tembetary Reserves - Угловой
11'
Nacional Asuncion - Угловой
15'
Nacional Asuncion - Угловой
20'
CA Tembetary Reserves - Угловой
30'
CA Tembetary Reserves - Угловой
45+1'
Nacional Asuncion - Угловой
45+2'
Nacional Asuncion - Угловой
50'
CA Tembetary Reserves - Угловой
53'
Nacional Asuncion - Угловой
58'
Nacional Asuncion - Угловой
59'
CA Tembetary Reserves - Угловой
66'
Nacional Asuncion - Угловой
66'
Nacional Asuncion - Угловой
71'
Nacional Asuncion - Угловой
77'
CA Tembetary Reserves - Угловой
Превью матча Nacional Asuncion — CA Tembetary Reserves
История последних встреч
Nacional Asuncion
CA Tembetary Reserves
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
10.11.2025
CA Tembetary Reserves
0:0
Nacional Asuncion
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
141
139
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
2
0
