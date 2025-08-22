Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Mawpat SC - Umpling SC 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира India Shillong 2nd Division: Mawpat SCUmpling SC . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 08:45 по московскому времени .

МСК
India Shillong 2nd Division
Mawpat SC
53'
66'
Завершен
2 : 1
22 августа 2025
Umpling SC
79'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Mawpat SC icon
53'
Mawpat SC icon
66'
Umpling SC icon
79'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3
Текстовая трансляция
35'
Угловой
Mawpat SC - Угловой
42'
Угловой
Umpling SC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
48'
Угловой
Mawpat SC - Угловой
53'
Mawpat SC - 1-ый Гол
65'
Угловой
Mawpat SC - Угловой
66'
Mawpat SC - 2-ой Гол
70'
Угловой
Mawpat SC - Угловой
71'
Угловой
Mawpat SC - Угловой
79'
Угловой
Umpling SC - Угловой
79'
Угловой
Umpling SC - Угловой
79'
Umpling SC - 3-ий Гол
83'
Угловой
Umpling SC - Угловой
90+4'
Угловой
Mawpat SC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3

Превью матча Mawpat SC — Umpling SC

Статистика матча

Атаки
161
178
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
5
5
