Смотреть онлайн Aizawl FC XI - Мизорам 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — Индия - Мизорам - Премьер-лига: Aizawl FC XI — Мизорам . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .