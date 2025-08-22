22.08.2025
Смотреть онлайн Aizawl FC XI - Мизорам 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — Индия - Мизорам - Премьер-лига: Aizawl FC XI — Мизорам . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Индия - Мизорам - Премьер-лига
Aizawl FC XI
39'
64'
71'
78'
90+4'
Завершен
5 : 0
22 августа 2025
Aizawl FC XI
39'
Aizawl FC XI
64'
Aizawl FC XI
71'
Aizawl FC XI
78'
Aizawl FC XI
90+4'
Текстовая трансляция
11'
Aizawl FC XI - Угловой
30'
Мизорам - Угловой
32'
Aizawl FC XI - Угловой
36'
Мизорам - Угловой
39'
Aizawl FC XI - 1-ый Гол
45+1'
Мизорам - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
55'
Мизорам - Угловой
57'
Мизорам - Угловой
60'
Мизорам - Угловой
63'
Aizawl FC XI - Угловой
64'
Aizawl FC XI - Угловой
64'
Aizawl FC XI - 2-ой Гол
70'
Aizawl FC XI - Угловой
71'
Aizawl FC XI - Угловой
71'
Aizawl FC XI - 3-ий Гол
78'
Aizawl FC XI - 4-ый Гол
90+3'
Aizawl FC XI - Угловой
90+4'
Aizawl FC XI - 5-ый Гол
Превью матча Aizawl FC XI — Мизорам
История последних встреч
Aizawl FC XI
Мизорам
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
16.10.2025
Мизорам
2:4
Aizawl FC XI
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
70
68
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
16
3
Комментарии к матчу