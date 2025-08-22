Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Aizawl FC XI - Мизорам 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияИндия - Мизорам - Премьер-лига: Aizawl FC XIМизорам . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
Индия - Мизорам - Премьер-лига
Aizawl FC XI
39'
64'
71'
78'
90+4'
Завершен
5 : 0
22 августа 2025
Мизорам
Смотреть онлайн
Aizawl FC XI icon
39'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Aizawl FC XI icon
64'
Aizawl FC XI icon
71'
Aizawl FC XI icon
78'
Aizawl FC XI icon
90+4'
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Aizawl FC XI - Угловой
30'
Угловой
Мизорам - Угловой
32'
Угловой
Aizawl FC XI - Угловой
36'
Угловой
Мизорам - Угловой
39'
Aizawl FC XI - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Мизорам - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
55'
Угловой
Мизорам - Угловой
57'
Угловой
Мизорам - Угловой
60'
Угловой
Мизорам - Угловой
63'
Угловой
Aizawl FC XI - Угловой
64'
Угловой
Aizawl FC XI - Угловой
64'
Aizawl FC XI - 2-ой Гол
70'
Угловой
Aizawl FC XI - Угловой
71'
Угловой
Aizawl FC XI - Угловой
71'
Aizawl FC XI - 3-ий Гол
78'
Aizawl FC XI - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Aizawl FC XI - Угловой
90+4'
Aizawl FC XI - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,2

Превью матча Aizawl FC XI — Мизорам

История последних встреч

Aizawl FC XI
Aizawl FC XI
Мизорам
Aizawl FC XI
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
16.10.2025
Мизорам
Мизорам
2:4
Aizawl FC XI
Aizawl FC XI
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Aizawl FC XI Aizawl FC XI
52%
Мизорам Мизорам
48%
Атаки
70
68
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
16
3
Комментарии к матчу
