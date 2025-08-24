Фрибет 15000₽
24.08.2025

Смотреть онлайн Araruama FC - Нова-Игуасу 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Профессионалов Рио: Araruama FCНова-Игуасу, 3 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Кубок Профессионалов Рио
Araruama FC
28'
Завершен
1 : 1
24 августа 2025
Нова-Игуасу
21'
Нова-Игуасу icon
21'
Araruama FC icon
28'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
21'
Нова-Игуасу - 1-ый Гол
28'
Araruama FC - 2-ой Гол
31'
Угловой
Нова-Игуасу - Угловой
35'
Угловой
Нова-Игуасу - Угловой
38'
Угловой
Araruama FC - Угловой
55'
Угловой
Araruama FC - Угловой
56'
Угловой
Araruama FC - Угловой
67'
Угловой
Нова-Игуасу - Угловой
Превью матча Araruama FC — Нова-Игуасу

Команда Araruama FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команда Нова-Игуасу, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Araruama FC в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Нова-Игуасу забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
84
112
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA