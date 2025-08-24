Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Профессионалов Рио : Araruama FC — Нова-Игуасу , 3 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Araruama FC — Нова-Игуасу

Команда Araruama FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команда Нова-Игуасу, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Araruama FC в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Нова-Игуасу забивает 0, пропускает 0.