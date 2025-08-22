Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Блэктаун Спартанс U20 - СД Рэйдерс U20 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NSW League 1 U20: Блэктаун Спартанс U20СД Рэйдерс U20 . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Australia NSW League 1 U20
Блэктаун Спартанс U20
38'
71'
Завершен
2 : 3
22 августа 2025
СД Рэйдерс U20
23'
49'
61'
СД Рэйдерс U20 icon
23'
Блэктаун Спартанс U20 icon
38'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
СД Рэйдерс U20 icon
49'
СД Рэйдерс U20 icon
61'
Блэктаун Спартанс U20 icon
71'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,1
Текстовая трансляция
17'
Угловой
СД Рэйдерс U20 - Угловой
22'
Угловой
СД Рэйдерс U20 - Угловой
22'
Угловой
СД Рэйдерс U20 - Угловой
23'
СД Рэйдерс U20 - 1-ый Гол
24'
Угловой
СД Рэйдерс U20 - Угловой
25'
Угловой
СД Рэйдерс U20 - Угловой
38'
Блэктаун Спартанс U20 - 2-ой Гол
39'
Угловой
СД Рэйдерс U20 - Угловой
40'
Угловой
СД Рэйдерс U20 - Угловой
44'
Угловой
СД Рэйдерс U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
49'
СД Рэйдерс U20 - 3-ий Гол
53'
Угловой
Блэктаун Спартанс U20 - Угловой
54'
Угловой
Блэктаун Спартанс U20 - Угловой
61'
СД Рэйдерс U20 - 4-ый Гол
67'
Угловой
Блэктаун Спартанс U20 - Угловой
69'
Угловой
Блэктаун Спартанс U20 - Угловой
71'
Угловой
Блэктаун Спартанс U20 - Угловой
71'
Блэктаун Спартанс U20 - 5-ый Гол
79'
Угловой
СД Рэйдерс U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,1

Превью матча Блэктаун Спартанс U20 — СД Рэйдерс U20

Статистика матча

Атаки
67
76
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
7
14
Комментарии к матчу
