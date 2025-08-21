21.08.2025
Смотреть онлайн КСД Аматитлан - Draco FC 21.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Guatemala Segunda Division: КСД Аматитлан — Draco FC . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК
Guatemala Segunda Division
КСД Аматитлан
9'
20'
61'
66'
73'
88'
Завершен
6 : 1
21 августа 2025
Draco FC
86'
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
1'
КСД Аматитлан - Угловой
9'
КСД Аматитлан - 1-ый Гол
20'
КСД Аматитлан - 2-ой Гол
50'
Draco FC - Угловой
61'
КСД Аматитлан - 3-ий Гол
66'
КСД Аматитлан - 4-ый Гол
69'
КСД Аматитлан - Угловой
73'
КСД Аматитлан - 5-ый Гол
83'
КСД Аматитлан - Угловой
86'
Draco FC - 6-ый Гол
87'
КСД Аматитлан - Угловой
88'
КСД Аматитлан - 7-ый Гол
Превью матча КСД Аматитлан — Draco FC
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
68
65
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
10
10
Удары в створ ворот
10
3
Комментарии к матчу