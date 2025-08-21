Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
21.08.2025

Смотреть онлайн КСД Аматитлан - Draco FC 21.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Guatemala Segunda Division: КСД АматитланDraco FC . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .

МСК
Guatemala Segunda Division
КСД Аматитлан
9'
20'
61'
66'
73'
88'
Завершен
6 : 1
21 августа 2025
Draco FC
86'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
КСД Аматитлан icon
9'
КСД Аматитлан icon
20'
Счет после первого тайма 2:0
КСД Аматитлан icon
61'
КСД Аматитлан icon
66'
КСД Аматитлан icon
73'
Draco FC icon
86'
КСД Аматитлан icon
88'
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
КСД Аматитлан - Угловой
9'
КСД Аматитлан - 1-ый Гол
20'
КСД Аматитлан - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Draco FC - Угловой
61'
КСД Аматитлан - 3-ий Гол
66'
КСД Аматитлан - 4-ый Гол
69'
Угловой
КСД Аматитлан - Угловой
73'
КСД Аматитлан - 5-ый Гол
83'
Угловой
КСД Аматитлан - Угловой
86'
Draco FC - 6-ый Гол
87'
Угловой
КСД Аматитлан - Угловой
88'
КСД Аматитлан - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:1

Превью матча КСД Аматитлан — Draco FC

История последних встреч

КСД Аматитлан
КСД Аматитлан
Draco FC
КСД Аматитлан
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.02.2026
КСД Аматитлан
КСД Аматитлан
3:0
Draco FC
Draco FC
Обзор
17.09.2025
Draco FC
Draco FC
1:7
КСД Аматитлан
КСД Аматитлан
Обзор

Статистика матча

Атаки
68
65
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
10
10
Удары в створ ворот
10
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
Амур Амур
20 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Адмирал Адмирал
20 Февраля
17:00
Авангард Авангард
Сибирь Сибирь
20 Февраля
16:30
Нефтехимик Нефтехимик
Спартак Спартак
20 Февраля
19:30
Трактор Трактор
Северсталь Северсталь
20 Февраля
17:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
20 Февраля
19:00
Барыс Барыс
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
20 Февраля
17:30
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
20 Февраля
15:00
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
ХК Югра ХК Югра
20 Февраля
15:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
20 Февраля
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA