21.08.2025

Смотреть онлайн Universidad Catolica (W) - Santiago Morning (W) 21.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЖенский чемпионат Чили по футболу: Universidad Catolica (W)Santiago Morning (W) . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Женский чемпионат Чили по футболу
Universidad Catolica (W)
Завершен
0 : 0
21 августа 2025
Santiago Morning (W)
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Universidad Catolica (W) - Угловой
3'
Угловой
Universidad Catolica (W) - Угловой
10'
Угловой
Universidad Catolica (W) - Угловой
26'
Угловой
Universidad Catolica (W) - Угловой
27'
Угловой
Universidad Catolica (W) - Угловой
30'
Угловой
Universidad Catolica (W) - Угловой
36'
Угловой
Universidad Catolica (W) - Угловой
45+3'
Угловой
Universidad Catolica (W) - Угловой
75'
Угловой
Santiago Morning (W) - Угловой
80'
Угловой
Universidad Catolica (W) - Угловой
85'
Угловой
Universidad Catolica (W) - Угловой
Превью матча Universidad Catolica (W) — Santiago Morning (W)

Статистика матча

Владение мячом
Universidad Catolica (W) Universidad Catolica (W)
62%
Santiago Morning (W) Santiago Morning (W)
38%
Атаки
65
55
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
10
1
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу
