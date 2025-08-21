21.08.2025
Смотреть онлайн Universidad Catolica (W) - Santiago Morning (W) 21.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Женский чемпионат Чили по футболу: Universidad Catolica (W) — Santiago Morning (W) . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Женский чемпионат Чили по футболу
Завершен
0 : 0
21 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Universidad Catolica (W) - Угловой
3'
Universidad Catolica (W) - Угловой
10'
Universidad Catolica (W) - Угловой
26'
Universidad Catolica (W) - Угловой
27'
Universidad Catolica (W) - Угловой
30'
Universidad Catolica (W) - Угловой
36'
Universidad Catolica (W) - Угловой
45+3'
Universidad Catolica (W) - Угловой
75'
Santiago Morning (W) - Угловой
80'
Universidad Catolica (W) - Угловой
85'
Universidad Catolica (W) - Угловой
Превью матча Universidad Catolica (W) — Santiago Morning (W)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
65
55
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
10
1
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу