Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.08.2025

Смотреть онлайн Замора - Монагас 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: ЗамораМонагас, 8 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Агустин Товар.

МСК, 8 тур, Стадион: Агустин Товар
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Замора
70'
76'
Завершен
2 : 3
24 августа 2025
Монагас
30'
45+4'
58'
Смотреть онлайн
Монагас icon
30'
Монагас icon
45+4'
Счет после первого тайма 0:2
Монагас icon
58'
Замора icon
70'
Замора icon
76'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Замора - Угловой
28'
Угловой
Замора - Угловой
30'
Монагас - 1-ый Гол
45+4'
Монагас - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
53'
Угловой
Замора - Угловой
58'
Монагас - 3-ий Гол
70'
Замора - 4-ый Гол
76'
Замора - 5-ый Гол
80'
Угловой
Замора - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Замора — Монагас

История последних встреч

Замора
Замора
Монагас
Замора
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
09.11.2025
Монагас
Монагас
1:0
Замора
Замора
Обзор
18.10.2025
Замора
Замора
2:0
Монагас
Монагас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Замора Замора
50%
Монагас Монагас
50%
Атаки
84
66
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
5
6
Комментарии к матчу
