24.08.2025
Смотреть онлайн Замора - Монагас 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Замора — Монагас, 8 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Агустин Товар.
МСК, 8 тур, Стадион: Агустин Товар
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Текстовая трансляция
11'
Замора - Угловой
28'
Замора - Угловой
30'
Монагас - 1-ый Гол
45+4'
Монагас - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
53'
Замора - Угловой
58'
Монагас - 3-ий Гол
70'
Замора - 4-ый Гол
76'
Замора - 5-ый Гол
80'
Замора - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3
Превью матча Замора — Монагас
История последних встреч
Статистика матча
Комментарии к матчу