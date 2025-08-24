Фрибет 15000₽
24.08.2025

Смотреть онлайн Мальдонадо - Атенас Сан Калос 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: МальдонадоАтенас Сан Калос, 17 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Domingo Burgueno Miguel.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Domingo Burgueno Miguel
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Мальдонадо
Завершен
0 : 1
24 августа 2025
Атенас Сан Калос
8'
Смотреть онлайн
Атенас Сан Калос icon
8'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
8'
Атенас Сан Калос - 1-ый Гол
31'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
34'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
59'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
72'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
83'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
83'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
86'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Мальдонадо — Атенас Сан Калос

История последних встреч

Мальдонадо
Мальдонадо
Атенас Сан Калос
Мальдонадо
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
30.11.2025
Атенас Сан Калос
Атенас Сан Калос
0:1
Мальдонадо
Мальдонадо
Обзор
23.11.2025
Мальдонадо
Мальдонадо
0:0
Атенас Сан Калос
Атенас Сан Калос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мальдонадо Мальдонадо
61%
Атенас Сан Калос Атенас Сан Калос
39%
Атаки
107
91
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
15
6
Удары в створ ворот
2
1
