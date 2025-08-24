24.08.2025
Смотреть онлайн Мальдонадо - Атенас Сан Калос 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2: Мальдонадо — Атенас Сан Калос, 17 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Domingo Burgueno Miguel.
МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Domingo Burgueno Miguel
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Завершен
0 : 1
24 августа 2025
Текстовая трансляция
8'
Атенас Сан Калос - 1-ый Гол
31'
Мальдонадо - Угловой
34'
Атенас Сан Калос - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
59'
Мальдонадо - Угловой
72'
Мальдонадо - Угловой
83'
Мальдонадо - Угловой
83'
Мальдонадо - Угловой
86'
Атенас Сан Калос - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Мальдонадо — Атенас Сан Калос
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
61%
39%
Атаки
107
91
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
15
6
Удары в створ ворот
2
1
