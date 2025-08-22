Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.08.2025

Смотреть онлайн America de Cali (W) - Independiente Santa Fe (W) 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: America de Cali (W)Independiente Santa Fe (W), 4 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alfredo Schurig.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Alfredo Schurig
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
America de Cali (W)
Завершен
0 : 0
22 августа 2025
Independiente Santa Fe (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
28'
Угловой
America de Cali (W) - Угловой
36'
Угловой
America de Cali (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Угловой
Independiente Santa Fe (W) - Угловой
52'
Угловой
Independiente Santa Fe (W) - Угловой
54'
Угловой
America de Cali (W) - Угловой
57'
Угловой
America de Cali (W) - Угловой
62'
Угловой
America de Cali (W) - Угловой
86'
Угловой
America de Cali (W) - Угловой
90+1'
Угловой
America de Cali (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча America de Cali (W) — Independiente Santa Fe (W)

Статистика матча

Владение мячом
America de Cali (W) America de Cali (W)
56%
Independiente Santa Fe (W) Independiente Santa Fe (W)
44%
Атаки
118
101
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Виртус Болонья Виртус Болонья
Наполи Баскет Наполи Баскет
19 Февраля
22:45
Лилль Лилль
Црвена Звезда Црвена Звезда
19 Февраля
23:00
Ягеллония Ягеллония
Фиорентина Фиорентина
19 Февраля
23:00
Селтик Селтик
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
19 Февраля
23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Уникаха Малага Уникаха Малага
19 Февраля
23:00
Лудогорец Разград Лудогорец Разград
Ференцварош Ференцварош
19 Февраля
23:00
Панатинаикос Панатинаикос
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
19 Февраля
23:00
КФ Дрита КФ Дрита
Целье Целье
19 Февраля
23:00
Шкендия Тетово Шкендия Тетово
Самсунспор Самсунспор
19 Февраля
23:00
Омония Никосия Омония Никосия
ХФК Риека ХФК Риека
19 Февраля
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA