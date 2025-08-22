22.08.2025
Смотреть онлайн America de Cali (W) - Independiente Santa Fe (W) 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: America de Cali (W) — Independiente Santa Fe (W), 4 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alfredo Schurig.
МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Alfredo Schurig
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Завершен
0 : 0
22 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
28'
America de Cali (W) - Угловой
36'
America de Cali (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Independiente Santa Fe (W) - Угловой
52'
Independiente Santa Fe (W) - Угловой
54'
America de Cali (W) - Угловой
57'
America de Cali (W) - Угловой
62'
America de Cali (W) - Угловой
86'
America de Cali (W) - Угловой
90+1'
America de Cali (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча America de Cali (W) — Independiente Santa Fe (W)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
118
101
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу