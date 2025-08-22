22.08.2025
Смотреть онлайн ФК Альянса - Резерв - Academia Costa Del Este 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: ФК Альянса - Резерв — Academia Costa Del Este, 1/32 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Ernesto Cascarita.
МСК, 1/32 финала, Стадион: Estadio Luis Ernesto Cascarita
Панама. Лига Prom. Футбол
ФК Альянса - Резерв
7'
47'
90+2'
Завершен
3 : 4
22 августа 2025
Academia Costa Del Este
18'
26'
64'
90'
Счет после первого тайма 1:2 : 3,3
Матч закончился со счётом 3:4 : 3,3
Текстовая трансляция
6'
Academia Costa Del Este - Угловой
7'
Alianza FC Panama Reserves - 1-ый Гол
9'
Academia Costa Del Este - Угловой
11'
Academia Costa Del Este - Угловой
18'
Academia Costa Del Este - Угловой
18'
Academia Costa Del Este - 2-ой Гол
23'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
26'
Academia Costa Del Este - Угловой
26'
Academia Costa Del Este - 3-ий Гол
47'
Alianza FC Panama Reserves - 4-ый Гол
52'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
56'
Academia Costa Del Este - Угловой
59'
Academia Costa Del Este - Угловой
64'
Academia Costa Del Este - 5-ый Гол
72'
Academia Costa Del Este - Незабитый пенальти
73'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
77'
Academia Costa Del Este - Угловой
79'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
85'
Academia Costa Del Este - Угловой
90'
Academia Costa Del Este - 6-ый Гол
90+2'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
90+2'
Alianza FC Panama Reserves - 7-ый Гол
90+3'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
Превью матча ФК Альянса - Резерв — Academia Costa Del Este
Статистика матча
Атаки
63
67
Угловые
6
9
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
7
9
