Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.08.2025

Смотреть онлайн Потрос дель Эсте - Спортинг Сан-Мигелито II 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: Потрос дель ЭстеСпортинг Сан-Мигелито II, 1/32 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роммел Фернандез.

МСК, 1/32 финала, Стадион: Роммел Фернандез
Панама. Лига Prom. Футбол
Потрос дель Эсте
41'
Завершен
1 : 1
23 августа 2025
Спортинг Сан-Мигелито II
5'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Sporting San Miguelito Reserves icon
5'
Потрос дель Эсте icon
41'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
5'
Sporting San Miguelito Reserves - 1-ый Гол
10'
Угловой
Потрос дель Эсте - Угловой
33'
Угловой
Потрос дель Эсте - Угловой
41'
Потрос дель Эсте - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
52'
Угловой
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
60'
Угловой
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
61'
Угловой
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
77'
Угловой
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
79'
Угловой
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
82'
Угловой
Потрос дель Эсте - Угловой
86'
Угловой
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2

Превью матча Потрос дель Эсте — Спортинг Сан-Мигелито II

Статистика матча

Владение мячом
Потрос дель Эсте Потрос дель Эсте
52%
Спортинг Сан-Мигелито II Спортинг Сан-Мигелито II
48%
Атаки
89
80
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Амур Амур
22 Февраля
14:00
Металлург Металлург
Адмирал Адмирал
22 Февраля
14:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Спартак Спартак
22 Февраля
14:30
Барыс Барыс
Северсталь Северсталь
22 Февраля
15:00
Нефтехимик Нефтехимик
Сибирь Сибирь
22 Февраля
17:00
Рома Рома
Кремонезе Кремонезе
22 Февраля
22:45
Аталанта Аталанта
Наполи Наполи
22 Февраля
17:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
ХК Югра ХК Югра
22 Февраля
09:00
Автомобилист Автомобилист
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
22 Февраля
15:00
Милан Милан
Парма Парма
22 Февраля
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA