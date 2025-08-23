23.08.2025
Смотреть онлайн Потрос дель Эсте - Спортинг Сан-Мигелито II 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Потрос дель Эсте — Спортинг Сан-Мигелито II, 1/32 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роммел Фернандез.
МСК, 1/32 финала, Стадион: Роммел Фернандез
Панама. Лига Prom. Футбол
Потрос дель Эсте
41'
Завершен
1 : 1
23 августа 2025
Потрос дель Эсте
41'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2
Текстовая трансляция
5'
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
5'
Sporting San Miguelito Reserves - 1-ый Гол
10'
Потрос дель Эсте - Угловой
33'
Потрос дель Эсте - Угловой
41'
Потрос дель Эсте - 2-ой Гол
52'
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
60'
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
61'
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
77'
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
79'
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
82'
Потрос дель Эсте - Угловой
86'
Sporting San Miguelito Reserves - Угловой
Превью матча Потрос дель Эсте — Спортинг Сан-Мигелито II
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
89
80
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу