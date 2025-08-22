22.08.2025
Смотреть онлайн La Familia FC - КА Индепендьенте Ла-Чоррера II 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: La Familia FC — КА Индепендьенте Ла-Чоррера II, 1/32 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК, 1/32 финала
Панама. Лига Prom. Футбол
Завершен
0 : 4
22 августа 2025
КА Индепендьенте Ла-Чоррера II
40'
62'
81'
83'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
5'
CA Independiente de la Chorrera Reserves - Угловой
7'
La Familia FC - Угловой
36'
La Familia FC - Угловой
40'
CA Independiente de la Chorrera Reserves - Угловой
40'
CA Independiente de la Chorrera Reserves - 1-ый Гол
47'
La Familia FC - Угловой
62'
CA Independiente de la Chorrera Reserves - 2-ой Гол
66'
La Familia FC - Угловой
79'
La Familia FC - Угловой
80'
La Familia FC - Угловой
81'
CA Independiente de la Chorrera Reserves - 3-ий Гол
83'
CA Independiente de la Chorrera Reserves - 4-ый Гол
Превью матча La Familia FC — КА Индепендьенте Ла-Чоррера II
Статистика матча
Атаки
98
84
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
5
7
