22.08.2025
Смотреть онлайн Чорилльо - Панама Сити 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Чорилльо — Панама Сити, 1/32 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 1/32 финала
Панама. Лига Prom. Футбол
Чорилльо
35'
90+3'
Завершен
2 : 1
22 августа 2025
Панама Сити
3'
Панама Сити
3'
Чорилльо
35'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
Чорилльо
90+3'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1
Текстовая трансляция
3'
Панама Сити - 1-ый Гол
9'
Чорилльо - Угловой
24'
Чорилльо - Угловой
25'
Панама Сити - Угловой
35'
Чорилльо - 2-ой Гол
37'
Панама Сити - Угловой
45+1'
Чорилльо - Угловой
51'
Панама Сити - Угловой
59'
Чорилльо - Угловой
67'
Панама Сити - Угловой
68'
Панама Сити - Угловой
90'
Панама Сити - Угловой
90+3'
Чорилльо - 3-ий Гол
Превью матча Чорилльо — Панама Сити
Статистика матча
Атаки
94
95
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
8
9
Комментарии к матчу