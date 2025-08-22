Смотреть онлайн Чорилльо - Панама Сити 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Чорилльо — Панама Сити, 1/32 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .