20.08.2025
Смотреть онлайн Nongmensong - Marbisu SC 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира India Shillong 2nd Division: Nongmensong — Marbisu SC . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 08:45 по московскому времени .
МСК
India Shillong 2nd Division
Завершен
1 : 1
20 августа 2025
Превью матча Nongmensong — Marbisu SC
Статистика матча
Атаки
127
120
Угловые
2
5
Комментарии к матчу