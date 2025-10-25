Смотреть онлайн Sao Cristovao - Фрибургуенсе 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Кариока B. Футбол: Sao Cristovao — Фрибургуенсе, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Sao Cristovao — Фрибургуенсе
Команда Sao Cristovao в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-4. Команда Фрибургуенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 1-3. Команда Sao Cristovao в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Фрибургуенсе забивает 0, пропускает 0.