Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Sao Cristovao - Фрибургуенсе 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Кариока B. Футбол: Sao CristovaoФрибургуенсе, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Бразилия. Кариока B. Футбол
Sao Cristovao
7'
61'
90+9'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Фрибургуенсе
90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Sao Cristovao icon
7'
Счет после первого тайма 1:0
Sao Cristovao icon
61'
Фрибургуенсе icon
90'
Sao Cristovao icon
90+9'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
7'
Sao Cristovao - 1-ый Гол
10'
Угловой
Фрибургуенсе - Угловой
45'
Угловой
Sao Cristovao - Угловой
45+5'
Угловой
Фрибургуенсе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
Фрибургуенсе - Угловой
52'
Угловой
Фрибургуенсе - Угловой
59'
Угловой
Sao Cristovao - Угловой
61'
Sao Cristovao - 2-ой Гол
90'
Фрибургуенсе - 3-ий Гол
90+9'
Sao Cristovao - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Sao Cristovao — Фрибургуенсе

Команда Sao Cristovao в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-4. Команда Фрибургуенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 1-3. Команда Sao Cristovao в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Фрибургуенсе забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Sao Cristovao Sao Cristovao
39%
Фрибургуенсе Фрибургуенсе
61%
Атаки
88
102
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
4
2
Игры 8 тур
25.10.2025
Sao Cristovao
3:1
Фрибургуенсе
Завершен
25.10.2025
ФК Дуки-ди-Кашиас
2:1
Падуано ЕК
Завершен
25.10.2025
ФК Бонсуцессо
1:0
Нова Цидаде
Завершен
25.10.2025
Серрано
2:1
Petropolis
Завершен
25.10.2025
ФК Артсул
3:1
АА Карапебус
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
M80 M80
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns The Huns
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA