Смотреть онлайн ФК Дуки-ди-Кашиас - Падуано ЕК 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Кариока B. Футбол: ФК Дуки-ди-Кашиас — Падуано ЕК, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Marrentao.