25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Дуки-ди-Кашиас - Падуано ЕК 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Кариока B. Футбол: ФК Дуки-ди-КашиасПадуано ЕК, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Marrentao.

МСК, 8 тур, Стадион: Marrentao
Бразилия. Кариока B. Футбол
ФК Дуки-ди-Кашиас
19'
89'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Падуано ЕК
60'
Смотреть онлайн
ФК Дуки-ди-Кашиас icon
19'
Счет после первого тайма 1:0
Падуано ЕК icon
60'
ФК Дуки-ди-Кашиас icon
89'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
ФК Дуки-ди-Кашиас - Угловой
19'
ФК Дуки-ди-Кашиас - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
ФК Дуки-ди-Кашиас - Угловой
45+4'
Угловой
ФК Дуки-ди-Кашиас - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
55'
Угловой
ФК Дуки-ди-Кашиас - Угловой
55'
Угловой
ФК Дуки-ди-Кашиас - Угловой
60'
Падуано ЕК - 2-ой Гол
62'
Угловой
Падуано ЕК - Угловой
84'
Угловой
ФК Дуки-ди-Кашиас - Угловой
85'
Угловой
ФК Дуки-ди-Кашиас - Угловой
89'
ФК Дуки-ди-Кашиас - 3-ий Гол
90+8'
Угловой
Падуано ЕК - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча ФК Дуки-ди-Кашиас — Падуано ЕК

Команда ФК Дуки-ди-Кашиас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 4-9. Команда Падуано ЕК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-8. Команда ФК Дуки-ди-Кашиас в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Падуано ЕК забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Дуки-ди-Кашиас ФК Дуки-ди-Кашиас
53%
Падуано ЕК Падуано ЕК
47%
Атаки
96
86
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
3
5
Игры 8 тур
25.10.2025
Sao Cristovao
3:1
Фрибургуенсе
Завершен
25.10.2025
ФК Дуки-ди-Кашиас
2:1
Падуано ЕК
Завершен
25.10.2025
ФК Бонсуцессо
1:0
Нова Цидаде
Завершен
25.10.2025
Серрано
2:1
Petropolis
Завершен
25.10.2025
ФК Артсул
3:1
АА Карапебус
Завершен
Комментарии к матчу
