Смотреть онлайн ФК Дуки-ди-Кашиас - Падуано ЕК 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Кариока B. Футбол: ФК Дуки-ди-Кашиас — Падуано ЕК, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Marrentao.
Превью матча ФК Дуки-ди-Кашиас — Падуано ЕК
Команда ФК Дуки-ди-Кашиас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 4-9. Команда Падуано ЕК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-8. Команда ФК Дуки-ди-Кашиас в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Падуано ЕК забивает 1, пропускает 1.