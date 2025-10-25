Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Бонсуцессо - Нова Цидаде 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Кариока B. Футбол: ФК БонсуцессоНова Цидаде, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Leonidas da Silva.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Leonidas da Silva
Бразилия. Кариока B. Футбол
ФК Бонсуцессо
64'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Нова Цидаде
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
ФК Бонсуцессо icon
64'
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
ФК Бонсуцессо - Угловой
8'
Угловой
Нова Цидаде - Угловой
25'
Угловой
Нова Цидаде - Угловой
25'
Угловой
Нова Цидаде - Угловой
33'
Угловой
ФК Бонсуцессо - Угловой
37'
Угловой
ФК Бонсуцессо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
55'
Угловой
ФК Бонсуцессо - Угловой
61'
Угловой
Нова Цидаде - Угловой
64'
ФК Бонсуцессо - 1-ый Гол
90'
Угловой
ФК Бонсуцессо - Угловой
90+1'
Угловой
Нова Цидаде - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2

Превью матча ФК Бонсуцессо — Нова Цидаде

Команда ФК Бонсуцессо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Бонсуцессо ФК Бонсуцессо
45%
Нова Цидаде Нова Цидаде
55%
Атаки
91
106
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
13
11
Удары в створ ворот
3
2
Игры 8 тур
25.10.2025
Sao Cristovao
3:1
Фрибургуенсе
Завершен
25.10.2025
ФК Дуки-ди-Кашиас
2:1
Падуано ЕК
Завершен
25.10.2025
ФК Бонсуцессо
1:0
Нова Цидаде
Завершен
25.10.2025
Серрано
2:1
Petropolis
Завершен
25.10.2025
ФК Артсул
3:1
АА Карапебус
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
Аякс Аякс
Бенфика Бенфика
25 Ноября
20:45
Панатинаикос Панатинаикос
Партизан Партизан
25 Ноября
22:15
Наполи Наполи
ФК Карабах ФК Карабах
25 Ноября
23:00
Славия Прага Славия Прага
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
25 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA