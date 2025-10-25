Смотреть онлайн Серрано - Petropolis 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Кариока B. Футбол: Серрано — Petropolis, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Серрано — Petropolis
Команда Серрано в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5. Команда Petropolis, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Серрано в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Petropolis забивает 1, пропускает 1.