Смотреть онлайн Серрано - Petropolis 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Кариока B. Футбол: Серрано — Petropolis, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .