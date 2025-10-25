Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Серрано - Petropolis 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Кариока B. Футбол: СерраноPetropolis, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Бразилия. Кариока B. Футбол
Серрано
35'
44'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Petropolis
64'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Серрано icon
35'
Серрано icon
44'
Счет после первого тайма 2:0 : 5,2
Petropolis icon
64'
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Серрано - Угловой
15'
Угловой
Petropolis - Угловой
16'
Угловой
Petropolis - Угловой
22'
Угловой
Серрано - Угловой
33'
Угловой
Серрано - Угловой
35'
Угловой
Petropolis - Угловой
35'
Серрано - 1-ый Гол
42'
Угловой
Petropolis - Угловой
44'
Серрано - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Petropolis - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 5,2
51'
Угловой
Серрано - Угловой
52'
Угловой
Серрано - Угловой
54'
Угловой
Серрано - Угловой
61'
Угловой
Серрано - Угловой
64'
Petropolis - 3-ий Гол
77'
Угловой
Серрано - Угловой
78'
Угловой
Серрано - Угловой
88'
Угловой
Серрано - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,2

Превью матча Серрано — Petropolis

Команда Серрано в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5. Команда Petropolis, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Серрано в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Petropolis забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Серрано Серрано
49%
Petropolis Petropolis
51%
Атаки
76
108
Угловые
10
5
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
9
4
Игры 8 тур
25.10.2025
Sao Cristovao
3:1
Фрибургуенсе
Завершен
25.10.2025
ФК Дуки-ди-Кашиас
2:1
Падуано ЕК
Завершен
25.10.2025
ФК Бонсуцессо
1:0
Нова Цидаде
Завершен
25.10.2025
Серрано
2:1
Petropolis
Завершен
25.10.2025
ФК Артсул
3:1
АА Карапебус
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
Аякс Аякс
Бенфика Бенфика
25 Ноября
20:45
Панатинаикос Панатинаикос
Партизан Партизан
25 Ноября
22:15
Наполи Наполи
ФК Карабах ФК Карабах
25 Ноября
23:00
Славия Прага Славия Прага
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
25 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA