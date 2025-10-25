Превью матча ФК Артсул — АА Карапебус

Команда ФК Артсул в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-7. Команда АА Карапебус, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-7. Команда ФК Артсул в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АА Карапебус забивает 0, пропускает 1.