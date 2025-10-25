Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Артсул - АА Карапебус 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Кариока B. Футбол: ФК АртсулАА Карапебус, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nivaldo Pereira.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Nivaldo Pereira
Бразилия. Кариока B. Футбол
ФК Артсул
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
АА Карапебус
7'
16'
45'
46'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Artsul icon
7'
AA Carapebus icon
16'
Artsul icon
45'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,6
Artsul icon
46'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,6
Текстовая трансляция
7'
Artsul - 1-ый Гол
12'
Угловой
Artsul - Угловой
16'
AA Carapebus - 2-ой Гол
20'
Угловой
Artsul - Угловой
23'
Угловой
Artsul - Угловой
23'
Угловой
Artsul - Угловой
24'
Угловой
Artsul - Угловой
27'
Угловой
AA Carapebus - Угловой
29'
Угловой
AA Carapebus - Угловой
41'
Угловой
Artsul - Угловой
44'
Угловой
Artsul - Угловой
45'
Угловой
Artsul - Угловой
45'
Угловой
Artsul - Угловой
45'
Artsul - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 2,6
46'
Artsul - 4-ый Гол
49'
Угловой
AA Carapebus - Угловой
60'
Угловой
Artsul - Угловой
62'
Угловой
Artsul - Угловой
74'
Угловой
AA Carapebus - Угловой
82'
Угловой
Artsul - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,6

Превью матча ФК Артсул — АА Карапебус

Команда ФК Артсул в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-7. Команда АА Карапебус, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-7. Команда ФК Артсул в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АА Карапебус забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Артсул ФК Артсул
55%
АА Карапебус АА Карапебус
45%
Атаки
69
69
Угловые
12
4
Удары мимо ворот
3
0
Удары в створ ворот
9
5
Игры 8 тур
25.10.2025
Sao Cristovao
3:1
Фрибургуенсе
Завершен
25.10.2025
ФК Дуки-ди-Кашиас
2:1
Падуано ЕК
Завершен
25.10.2025
ФК Бонсуцессо
1:0
Нова Цидаде
Завершен
25.10.2025
Серрано
2:1
Petropolis
Завершен
25.10.2025
ФК Артсул
3:1
АА Карапебус
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
Аякс Аякс
Бенфика Бенфика
25 Ноября
20:45
Панатинаикос Панатинаикос
Партизан Партизан
25 Ноября
22:15
Наполи Наполи
ФК Карабах ФК Карабах
25 Ноября
23:00
Славия Прага Славия Прага
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
25 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA