Смотреть онлайн ФК Артсул - АА Карапебус 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Кариока B. Футбол: ФК Артсул — АА Карапебус, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nivaldo Pereira.
Превью матча ФК Артсул — АА Карапебус
Команда ФК Артсул в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-7. Команда АА Карапебус, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-7. Команда ФК Артсул в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АА Карапебус забивает 0, пропускает 1.