26.10.2025

Смотреть онлайн Zacatecoluca FC - Агуила 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Апертура: Zacatecoluca FCАгуила, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Сальвадор - Апертура
Zacatecoluca FC
48'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Агуила
65'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Zacatecoluca FC icon
48'
Агуила icon
65'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Агуила - Угловой
13'
Угловой
Агуила - Угловой
14'
Угловой
Агуила - Угловой
18'
Угловой
Агуила - Угловой
20'
Угловой
Агуила - Угловой
35'
Угловой
Агуила - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
48'
Угловой
Zacatecoluca FC - Угловой
48'
Zacatecoluca FC - 1-ый Гол
65'
Агуила - 2-ой Гол
70'
Угловой
Агуила - Угловой
74'
Угловой
Агуила - Угловой
90+3'
Угловой
Агуила - Угловой
90+6'
Угловой
Zacatecoluca FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Zacatecoluca FC — Агуила

Команда Zacatecoluca FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Агуила, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-11. Команда Zacatecoluca FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Агуила забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Агуила, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Zacatecoluca FC
Zacatecoluca FC
Агуила
Zacatecoluca FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.08.2025
Агуила
Агуила
1:0
Zacatecoluca FC
Zacatecoluca FC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Zacatecoluca FC Zacatecoluca FC
47%
Агуила Агуила
53%
Атаки
81
67
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
1
6
Игры 7 тур
26.10.2025
Zacatecoluca FC
1:1
Агуила
Завершен
Комментарии к матчу
