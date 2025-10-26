Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Апертура : Zacatecoluca FC — Агуила , 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Zacatecoluca FC — Агуила

Команда Zacatecoluca FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Агуила, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-11. Команда Zacatecoluca FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Агуила забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Агуила, в том матче победу одержали хозяева.