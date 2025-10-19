Превью матча Берекум Челси — Хартс оф Оук

Команда Берекум Челси в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 5-12. Команда Хартс оф Оук, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-3. Команда Берекум Челси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хартс оф Оук забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Берекум Челси, в том матче победу одержали гостьи.