19.10.2025

Смотреть онлайн Берекум Челси - Хартс оф Оук 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГанаЧемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига: Берекум ЧелсиХартс оф Оук, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортивный стадион Берекум.

МСК, 6 тур, Стадион: Спортивный стадион Берекум
Чемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига
Берекум Челси
Завершен
0 : 2
19 октября 2025
Хартс оф Оук
Смотреть онлайн
Превью матча Берекум Челси — Хартс оф Оук

Команда Берекум Челси в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 5-12. Команда Хартс оф Оук, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-3. Команда Берекум Челси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хартс оф Оук забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Берекум Челси, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Берекум Челси
Берекум Челси
Хартс оф Оук
Берекум Челси
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.05.2025
Берекум Челси
Берекум Челси
0:1
Хартс оф Оук
Хартс оф Оук
Обзор
Игры 6 тур
19.10.2025
Берекум Челси
0:2
Хартс оф Оук
Завершен
Комментарии к матчу
