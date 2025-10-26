Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн СК Медеама - Swedru All Blacks Utd 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГанаЧемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига: СК МедеамаSwedru All Blacks Utd, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Abrankese Stadium.

МСК, 8 тур, Стадион: Abrankese Stadium
Чемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига
СК Медеама
75'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Swedru All Blacks Utd
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
СК Медеама icon
75'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Swedru All Blacks - Угловой
11'
Угловой
СК Медеама - Угловой
15'
Угловой
СК Медеама - Угловой
23'
Угловой
Swedru All Blacks - Угловой
28'
Угловой
Swedru All Blacks - Угловой
45'
СК Медеама - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
47'
Угловой
СК Медеама - Угловой
63'
Угловой
СК Медеама - Угловой
65'
Угловой
Swedru All Blacks - Угловой
69'
Угловой
Swedru All Blacks - Угловой
70'
Угловой
Swedru All Blacks - Угловой
75'
СК Медеама - 1-ый Гол
77'
Угловой
Swedru All Blacks - Угловой
78'
Угловой
Swedru All Blacks - Угловой
79'
Угловой
Swedru All Blacks - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,4

Превью матча СК Медеама — Swedru All Blacks Utd

Команда СК Медеама в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-14. Команда Swedru All Blacks Utd, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-6. Команда СК Медеама в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Swedru All Blacks Utd забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
СК Медеама СК Медеама
55%
Swedru All Blacks Utd Swedru All Blacks Utd
45%
Атаки
71
60
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
8
2
Игры 8 тур
02.11.2025
Элевен Вондерс
0:1
Адуана Старз
Завершен
02.11.2025
Берекум Челси
1:0
ФК Вижен
Завершен
02.11.2025
Бибиани Голд Старз
1:0
Янг Апостлс
Завершен
02.11.2025
Дримс
2:0
Самартекс
Отменен
01.11.2025
Hohoe United FC
1:1
СК Медеама
Завершен
31.10.2025
ФК Бечем
0:0
Нейшнс
Завершен
26.10.2025
СК Медеама
1:0
Swedru All Blacks Utd
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA