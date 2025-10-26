Смотреть онлайн СК Медеама - Swedru All Blacks Utd 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гана — Чемпионат Ганы по футболу. Премьер-лига: СК Медеама — Swedru All Blacks Utd, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Abrankese Stadium.
Превью матча СК Медеама — Swedru All Blacks Utd
Команда СК Медеама в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-14. Команда Swedru All Blacks Utd, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-6. Команда СК Медеама в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Swedru All Blacks Utd забивает 1, пропускает 1.