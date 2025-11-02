Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн FK T6 Nika - Раднички Белград 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияСербия - Сербская лига: FK T6 NikaРаднички Белград, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Сербия - Сербская лига
FK T6 Nika
Завершен
3 : 1
02 ноября 2025
Раднички Белград
Превью матча FK T6 Nika — Раднички Белград

Команда FK T6 Nika в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-8. Команда Раднички Белград, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-21. Команда FK T6 Nika в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Раднички Белград забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
105
92
Угловые
5
2
Игры 11 тур
02.11.2025
FK T6 Nika
3:1
Раднички Белград
Завершен
02.11.2025
FK Jedinstvo Surcin
0:2
Раднички
Завершен
01.11.2025
FK Torlak
4:0
Pkb Padinska Skela
Завершен
01.11.2025
FK Gsp Polet Dorcol
7:1
Колубара
Завершен
01.11.2025
FK Prva Iskra Baric
1:3
FK Zvezdara
Завершен
31.10.2025
FK Brodarac
3:0
БАСК Белград
Завершен
26.10.2025
FK Rudar 2016
0:3
ОФК Синделич
Завершен
26.10.2025
Раднички Пирот
1:3
FK Bor 1919
Завершен
26.10.2025
Рембас Ресавица
-:-
FK Jedinstvo 1936 Krusevac
Отменен
26.10.2025
FK Mladost Omoljica
0:1
Dinamo Pancevo
Завершен
26.10.2025
ФК Единство Стара-Пазова
1:0
ФК Омладинак Нови Бановки
Завершен
26.10.2025
ФК Хайдук Дивош
1:1
Индия
Завершен
25.10.2025
FK Morava Cuprija
1:3
OFK Brzi Brod
Завершен
25.10.2025
ФК Единство Парачин
1:3
FK Vlasina
Завершен
25.10.2025
FK Sloga Leskovac
-:-
ФК Ягодина Табане
Отменен
25.10.2025
Трстеник-ППТ
-:-
ФК Тимок Зайечар
Отменен
25.10.2025
ФК Дунав Прахово
-:-
FK Djerdap Kladovo
Отменен
25.10.2025
ФК Инджия
4:5
FK Sloboda Donji Tovarnik
Завершен
25.10.2025
FK Veternik
4:1
FK Sloga Conoplja
Завершен
25.10.2025
Mladost Backi Jarak
5:2
OFK Kikiknda
Завершен
25.10.2025
Словен Рума
1:0
Бачка
Завершен
25.10.2025
OFK Vrbas
0:1
FK Naftagas Elemir
Завершен
24.10.2025
FK Rudar 2016
-:-
ОФК Синделич
Отложен
19.10.2025
FK Polimlje
1:0
FK Takovo
Завершен
19.10.2025
Sumadija Kragujevac
0:1
ФК Йошаница
Завершен
Комментарии к матчу
