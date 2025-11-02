Смотреть онлайн FK T6 Nika - Раднички Белград 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - Сербская лига: FK T6 Nika — Раднички Белград, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча FK T6 Nika — Раднички Белград
Команда FK T6 Nika в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-8. Команда Раднички Белград, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-21. Команда FK T6 Nika в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Раднички Белград забивает 1, пропускает 2.