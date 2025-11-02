Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Гор Махиа - Улинзи Старз 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КенияЧемпионат Кении по футболу. Премьер-лига: Гор МахиаУлинзи Старз, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nyayo National Stadium.

МСК, 7 тур, Стадион: Nyayo National Stadium
Чемпионат Кении по футболу. Премьер-лига
Гор Махиа
6'
Отменен
1 : 1
02 ноября 2025
Улинзи Старз
35'
Гор Махиа icon
6'
Улинзи Старз icon
35'
Счет после первого тайма 1:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Гор Махиа - Угловой
6'
Гор Махиа - 1-ый Гол
8'
Угловой
Улинзи Старз - Угловой
35'
Улинзи Старз - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Гор Махиа - Угловой
51'
Угловой
Улинзи Старз - Угловой
61'
Угловой
Гор Махиа - Угловой
88'
Угловой
Улинзи Старз - Угловой

Превью матча Гор Махиа — Улинзи Старз

Команда Гор Махиа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5. Команда Улинзи Старз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-10. Команда Гор Махиа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Улинзи Старз забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Улинзи Старз, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Гор Махиа
Гор Махиа
Улинзи Старз
Гор Махиа
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.06.2025
Улинзи Старз
Улинзи Старз
2:3
Гор Махиа
Гор Махиа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гор Махиа Гор Махиа
58%
Улинзи Старз Улинзи Старз
42%
Атаки
115
88
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
3
4
Игры 7 тур
02.11.2025
Гор Махиа
1:1
Улинзи Старз
Отменен
02.11.2025
Муранга Сил
2:1
Кения Коммершл Бэнк
Завершен
02.11.2025
Леопардс
2:0
Матаре Юнайтед
Завершен
02.11.2025
Какамега Хомебоиз
1:1
Таскер
Завершен
01.11.2025
Кариобанги Шаркс
0:0
Шабана
Завершен
01.11.2025
Nairobi United
0:3
Софапака
Завершен
01.11.2025
Мара Шугар
0:0
Бандари
Завершен
Комментарии к матчу
