Превью матча Гор Махиа — Улинзи Старз

Команда Гор Махиа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5. Команда Улинзи Старз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-10. Команда Гор Махиа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Улинзи Старз забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Улинзи Старз, в том матче победу одержали гостьи.