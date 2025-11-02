Смотреть онлайн Муранга Сил - Кения Коммершл Бэнк 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кения — Чемпионат Кении по футболу. Премьер-лига: Муранга Сил — Кения Коммершл Бэнк, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча Муранга Сил — Кения Коммершл Бэнк
Команда Муранга Сил в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-11. Команда Кения Коммершл Бэнк, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 4-6. Команда Муранга Сил в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кения Коммершл Бэнк забивает 0, пропускает 1.