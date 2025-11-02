Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Муранга Сил - Кения Коммершл Бэнк 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КенияЧемпионат Кении по футболу. Премьер-лига: Муранга СилКения Коммершл Бэнк, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Чемпионат Кении по футболу. Премьер-лига
Муранга Сил
45'
88'
90'
Завершен
2 : 1
02 ноября 2025
Кения Коммершл Бэнк
Смотреть онлайн
Муранга Сил icon
45'
Счет после первого тайма 1:0
Муранга Сил icon
88'
KCB icon
90'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
KCB - Угловой
38'
Угловой
Муранга Сил - Угловой
45'
Угловой
Муранга Сил - Угловой
45'
Муранга Сил - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
Муранга Сил - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
KCB - Угловой
71'
Угловой
KCB - Угловой
81'
Угловой
KCB - Угловой
88'
Муранга Сил - 2-ой Гол
90'
Угловой
KCB - Угловой
90'
KCB - 3-ий Гол

Превью матча Муранга Сил — Кения Коммершл Бэнк

Команда Муранга Сил в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-11. Команда Кения Коммершл Бэнк, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 4-6. Команда Муранга Сил в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кения Коммершл Бэнк забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Муранга Сил Муранга Сил
50%
Кения Коммершл Бэнк Кения Коммершл Бэнк
50%
Атаки
143
193
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
5
3
Игры 7 тур
02.11.2025
Гор Махиа
1:1
Улинзи Старз
Отменен
02.11.2025
Муранга Сил
2:1
Кения Коммершл Бэнк
Завершен
02.11.2025
Леопардс
2:0
Матаре Юнайтед
Завершен
02.11.2025
Какамега Хомебоиз
1:1
Таскер
Завершен
01.11.2025
Кариобанги Шаркс
0:0
Шабана
Завершен
01.11.2025
Nairobi United
0:3
Софапака
Завершен
01.11.2025
Мара Шугар
0:0
Бандари
Завершен
Комментарии к матчу
