Смотреть онлайн Леопардс - Матаре Юнайтед 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кения — Чемпионат Кении по футболу. Премьер-лига: Леопардс — Матаре Юнайтед, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nyayo National Stadium.
Превью матча Леопардс — Матаре Юнайтед
Команда Леопардс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-6. Команда Матаре Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Леопардс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Матаре Юнайтед забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 мая 2025 на поле команды Леопардс, в том матче победу одержали хозяева.