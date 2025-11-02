Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Леопардс - Матаре Юнайтед 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КенияЧемпионат Кении по футболу. Премьер-лига: ЛеопардсМатаре Юнайтед, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nyayo National Stadium.

МСК, 7 тур, Стадион: Nyayo National Stadium
Чемпионат Кении по футболу. Премьер-лига
Леопардс
48'
85'
Завершен
2 : 0
02 ноября 2025
Матаре Юнайтед
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Леопардс icon
48'
Леопардс icon
85'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Леопардс - Угловой
26'
Угловой
Леопардс - Угловой
27'
Угловой
Леопардс - Угловой
42'
Угловой
Матаре Юнайтед - Угловой
44'
Угловой
Леопардс - Угловой
44'
Угловой
Леопардс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Леопардс - 1-ый Гол
54'
Угловой
Леопардс - Угловой
65'
Угловой
Матаре Юнайтед - Угловой
71'
Угловой
Матаре Юнайтед - Угловой
85'
Леопардс - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Леопардс — Матаре Юнайтед

Команда Леопардс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-6. Команда Матаре Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Леопардс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Матаре Юнайтед забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 мая 2025 на поле команды Леопардс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Леопардс
Леопардс
Матаре Юнайтед
Леопардс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
14.05.2025
Леопардс
Леопардс
3:1
Матаре Юнайтед
Матаре Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Леопардс Леопардс
44%
Матаре Юнайтед Матаре Юнайтед
56%
Атаки
0
0
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
0
Игры 7 тур
02.11.2025
Гор Махиа
1:1
Улинзи Старз
Отменен
02.11.2025
Муранга Сил
2:1
Кения Коммершл Бэнк
Завершен
02.11.2025
Леопардс
2:0
Матаре Юнайтед
Завершен
02.11.2025
Какамега Хомебоиз
1:1
Таскер
Завершен
01.11.2025
Кариобанги Шаркс
0:0
Шабана
Завершен
01.11.2025
Nairobi United
0:3
Софапака
Завершен
01.11.2025
Мара Шугар
0:0
Бандари
Завершен
Комментарии к матчу
