Превью матча Леопардс — Матаре Юнайтед

Команда Леопардс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-6. Команда Матаре Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Леопардс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Матаре Юнайтед забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 мая 2025 на поле команды Леопардс, в том матче победу одержали хозяева.