24.10.2025

Смотреть онлайн Таскер - Кариобанги Шаркс 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КенияЧемпионат Кении по футболу. Премьер-лига: ТаскерКариобанги Шаркс, 6 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nyayo National Stadium.

МСК, 6 тур, Стадион: Nyayo National Stadium
Чемпионат Кении по футболу. Премьер-лига
Таскер
Отложен
- : -
24 октября 2025
Кариобанги Шаркс
Превью матча Таскер — Кариобанги Шаркс

История последних встреч

Таскер
Таскер
Кариобанги Шаркс
Таскер
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
29.10.2025
Таскер
Таскер
2:1
Кариобанги Шаркс
Кариобанги Шаркс
Обзор
15.06.2025
Таскер
Таскер
0:0
Кариобанги Шаркс
Кариобанги Шаркс
Обзор
Игры 6 тур
30.10.2025
Поста Рейнджерс
2:2
Муранга Сил
Завершен
29.10.2025
Улинзи Старз
1:2
Бидко Юнайтед
Завершен
29.10.2025
Таскер
2:1
Кариобанги Шаркс
Завершен
29.10.2025
Шабана
1:2
Леопардс
Завершен
29.10.2025
АПС Бомет
1:2
Какамега Хомебоиз
Завершен
28.10.2025
Софапака
2:2
Мара Шугар
Завершен
24.10.2025
Таскер
-:-
Кариобанги Шаркс
Отложен
