20.08.2025

Смотреть онлайн Академия Ансоатеги - Универсидад Сентраль де Венесуэла 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаКубок Венесуэлы по футболу: Академия АнсоатегиУниверсидад Сентраль де Венесуэла, 3 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Кубок Венесуэлы по футболу
Академия Ансоатеги
19'
90+3'
Завершен
2 : 4
20 августа 2025
Универсидад Сентраль де Венесуэла
33'
37'
74'
77'
Смотреть онлайн
Академия Ансоатеги icon
19'
Универсидад Сентраль де Венесуэла icon
33'
Универсидад Сентраль де Венесуэла icon
37'
Счет после первого тайма 1:2 : 2,0
Универсидад Сентраль де Венесуэла icon
74'
Универсидад Сентраль де Венесуэла icon
77'
Академия Ансоатеги icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:4 : 2,0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
11'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
13'
Угловой
Универсидад Сентраль де Венесуэла - Угловой
19'
Академия Ансоатеги - 1-ый Гол
26'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
33'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 2-ой Гол
37'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 2,0
57'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
74'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 4-ый Гол
77'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 5-ый Гол
85'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
89'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
90+1'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
90+3'
Академия Ансоатеги - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4 : 2,0

Превью матча Академия Ансоатеги — Универсидад Сентраль де Венесуэла

Статистика матча

Владение мячом
Академия Ансоатеги Академия Ансоатеги
53%
Универсидад Сентраль де Венесуэла Универсидад Сентраль де Венесуэла
47%
Атаки
85
75
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
13
6
Удары в створ ворот
7
9
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA