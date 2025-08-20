20.08.2025
Смотреть онлайн Академия Ансоатеги - Универсидад Сентраль де Венесуэла 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Кубок Венесуэлы по футболу: Академия Ансоатеги — Универсидад Сентраль де Венесуэла, 3 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Кубок Венесуэлы по футболу
Академия Ансоатеги
19'
90+3'
Завершен
2 : 4
20 августа 2025
Универсидад Сентраль де Венесуэла
33'
37'
74'
77'
Академия Ансоатеги
Текстовая трансляция
5'
Академия Ансоатеги - Угловой
11'
Академия Ансоатеги - Угловой
13'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - Угловой
19'
Академия Ансоатеги - 1-ый Гол
26'
Академия Ансоатеги - Угловой
33'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 2-ой Гол
37'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 2,0
57'
Академия Ансоатеги - Угловой
74'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 4-ый Гол
77'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 5-ый Гол
85'
Академия Ансоатеги - Угловой
89'
Академия Ансоатеги - Угловой
90+1'
Академия Ансоатеги - Угловой
90+3'
Академия Ансоатеги - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4 : 2,0
Превью матча Академия Ансоатеги — Универсидад Сентраль де Венесуэла
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
85
75
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
13
6
Удары в створ ворот
7
9
Комментарии к матчу