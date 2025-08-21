21.08.2025
Смотреть онлайн Универсидад О энд М - Централ 21.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Caribbean Cup: Универсидад О энд М — Централ, 1 тур . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
CONCACAF Caribbean Cup
Универсидад О энд М
69'
83'
Завершен
2 : 0
21 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
9'
Централ - Угловой
13'
Централ - Угловой
31'
Централ - Угловой
36'
Централ - Угловой
37'
Централ - Угловой
41'
Универсидад О энд М - Угловой
45+3'
Централ - Угловой
69'
Универсидад О энд М - 1-ый Гол
76'
Универсидад О энд М - Угловой
83'
Универсидад О энд М - 2-ой Гол
Превью матча Универсидад О энд М — Централ
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
77
81
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
7
7
