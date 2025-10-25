Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига : Guangzhou Dandelion — Hangzhou Linping Wuyue , 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

Превью матча Guangzhou Dandelion — Hangzhou Linping Wuyue

Команда Guangzhou Dandelion в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-11. Команда Hangzhou Linping Wuyue, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Guangzhou Dandelion в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Hangzhou Linping Wuyue забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Hangzhou Linping Wuyue, в том матче победу одержали хозяева.