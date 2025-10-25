Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Guangzhou Dandelion - Hangzhou Linping Wuyue 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайЧемпионат Китая. Вторая лига: Guangzhou DandelionHangzhou Linping Wuyue, 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК, 30 тур
Чемпионат Китая. Вторая лига
Guangzhou Dandelion
21'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Hangzhou Linping Wuyue
Guangzhou Dandelion icon
21'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,3
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,3
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Guangzhou Dandelion - Угловой
21'
Guangzhou Dandelion - 1-ый Гол
39'
Угловой
Hangzhou Linping Wuyue - Угловой
45+2'
Угловой
Guangzhou Dandelion - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,3
49'
Угловой
Guangzhou Dandelion - Угловой
49'
Угловой
Guangzhou Dandelion - Угловой
63'
Угловой
Guangzhou Dandelion - Угловой
64'
Угловой
Guangzhou Dandelion - Угловой
64'
Угловой
Guangzhou Dandelion - Угловой
80'
Угловой
Hangzhou Linping Wuyue - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,3

Превью матча Guangzhou Dandelion — Hangzhou Linping Wuyue

Команда Guangzhou Dandelion в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-11. Команда Hangzhou Linping Wuyue, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Guangzhou Dandelion в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Hangzhou Linping Wuyue забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Hangzhou Linping Wuyue, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Guangzhou Dandelion
Guangzhou Dandelion
Hangzhou Linping Wuyue
Guangzhou Dandelion
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.09.2025
Hangzhou Linping Wuyue
Hangzhou Linping Wuyue
2:0
Guangzhou Dandelion
Guangzhou Dandelion
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Guangzhou Dandelion Guangzhou Dandelion
53%
Hangzhou Linping Wuyue Hangzhou Linping Wuyue
47%
Атаки
94
73
Угловые
7
2
Фолы
12
13
Удары (всего)
8
7
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу
