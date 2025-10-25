Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига : Хубэй Истар — Guangdong Mingtu , 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Xiaogan Sports Center .

Превью матча Хубэй Истар — Guangdong Mingtu

Команда Хубэй Истар в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-15. Команда Guangdong Mingtu, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-12. Команда Хубэй Истар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Guangdong Mingtu забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Guangdong Mingtu, в том матче победу одержали гостьи.