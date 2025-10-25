Смотреть онлайн Цзянси Лушан - Wuhan Three Towns Reserves 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига: Цзянси Лушан — Wuhan Three Towns Reserves, 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Jiujiang Stadium.
Превью матча Цзянси Лушан — Wuhan Three Towns Reserves
Команда Цзянси Лушан в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-9. Команда Wuhan Three Towns Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-14. Команда Цзянси Лушан в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Wuhan Three Towns Reserves забивает 1, пропускает 1.