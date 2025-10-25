Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Ксиян Ронгхай - Guangxi Lanhang 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайЧемпионат Китая. Вторая лига: Ксиян РонгхайGuangxi Lanhang, 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК, 30 тур
Чемпионат Китая. Вторая лига
Ксиян Ронгхай
47'
53'
59'
85'
Завершен
4 : 2
25 октября 2025
Guangxi Lanhang
7'
45+7'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Guangxi Lanhang icon
7'
Guangxi Lanhang icon
45+7'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,0
Ксиян Ронгхай icon
47'
Ксиян Ронгхай icon
53'
Ксиян Ронгхай icon
59'
Ксиян Ронгхай icon
85'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Ксиян Ронгхай - Угловой
3'
Угловой
Ксиян Ронгхай - Угловой
7'
Guangxi Lanhang - 1-ый Гол
28'
Угловой
Ксиян Ронгхай - Угловой
43'
Угловой
Ксиян Ронгхай - Угловой
45+7'
Guangxi Lanhang - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 1,0
47'
Ксиян Ронгхай - 3-ий Гол
53'
Ксиян Ронгхай - 4-ый Гол
59'
Ксиян Ронгхай - 5-ый Гол
60'
Угловой
Ксиян Ронгхай - Угловой
77'
Угловой
Ксиян Ронгхай - Угловой
85'
Ксиян Ронгхай - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Ксиян Ронгхай — Guangxi Lanhang

Команда Ксиян Ронгхай в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-13.

Статистика матча

Владение мячом
Ксиян Ронгхай Ксиян Ронгхай
51%
Guangxi Lanhang Guangxi Lanhang
49%
Атаки
87
66
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
10
4
Игры 30 тур
26.10.2025
Chengdu Rongcheng Reserves
4:2
Changchun Xidu
Завершен
26.10.2025
Guangxi Hengchen
1:2
Уси Угоу
Завершен
26.10.2025
Хаймэнь Содион
4:0
Guizhou Zhucheng Athletic
Завершен
25.10.2025
Guangzhou Dandelion
1:0
Hangzhou Linping Wuyue
Завершен
25.10.2025
Хубэй Истар
2:1
Guangdong Mingtu
Завершен
25.10.2025
Цзянси Лушан
0:0
Wuhan Three Towns Reserves
Завершен
25.10.2025
Ксиян Ронгхай
4:2
Guangxi Lanhang
Завершен
25.10.2025
Ganzhou Ruishi
1:2
Тайань Тянькуан
Завершен
25.10.2025
Kunming City Star FC
2:3
БИТ Пекин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA