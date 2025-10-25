Смотреть онлайн Ксиян Ронгхай - Guangxi Lanhang 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига: Ксиян Ронгхай — Guangxi Lanhang, 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
Превью матча Ксиян Ронгхай — Guangxi Lanhang
Команда Ксиян Ронгхай в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-13.