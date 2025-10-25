Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига : Ganzhou Ruishi — Тайань Тянькуан , 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

Превью матча Ganzhou Ruishi — Тайань Тянькуан

Команда Ganzhou Ruishi в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-10. Команда Тайань Тянькуан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 12-5. Команда Ganzhou Ruishi в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тайань Тянькуан забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Тайань Тянькуан, в том матче сыграли вничью.